黃子佼和蔣三省在高雄凱旋夜市舉辦簽唱會。（JMS蔣三省音樂提供）

黃子佼和蔣三省在高雄凱旋夜市舉辦簽唱會。（JMS蔣三省音樂提供）

黃子佼和蔣三省在高雄凱旋夜市舉辦簽唱會。（JMS蔣三省音樂提供）

黃子佼（佼哥）與蔣三省日前南下高雄，在凱旋夜市舉辦《一個屋簷下》簽唱會，轟動整座夜市，得知很多攤商無法來到舞台邊，2人還主動「遶境」，親自到每個攤位打招呼，並且一一為大家簽CD，熱情的攤商獻上該店招牌餐點，讓蔣老師和佼哥趕高鐵時，因禮物、土產太多，必須請一台保母車專程運回台北，南台灣的熱情，讓佼哥感動大喊：「人生第一次夜市簽唱成就解鎖，太豪華啦。」而後援會粉絲已開始敲碗，直呼台中不能輸，希望繼北高簽唱會後，佼哥和蔣老師能夠蒞臨中台灣。

黃子佼跟蔣三省在熱鬧非凡的凱旋夜市登台合唱〈一個屋簷下〉，整座夜市因佼哥到來而沸騰，形成萬頭鑽動景象，黃子佼和蔣三省聯袂簽名時，不時聞到各種撲鼻香味，打趣喊：「好餓喔。」立刻有熱騰騰的食物從各處獻上，包括芝麻球、天婦羅、花生糖、滷豬腳、奶酪、手搖飲、海鮮粥等源源不絕的美食，讓2位愛家大男人直呼有家的感覺。黃子佼索性「許願」，開玩笑說：「給我鑽石！」沒想到夜市內的首飾店老闆娘居然立刻端上一整排的戒指「進貢」，讓佼哥、蔣老師連忙致謝，請她快把貴重物品收好。

黃子佼和蔣三省聽到整座夜市攤商因生意走不開，特別走下台開始一攤攤巡禮，佼哥不但為他們在CD上一一簽名、握手，更跟每一家的老闆們閒話家常，店家們更是熱情，紛紛拿出自家招牌招待貴客，讓工作人員拿到完全沒手，得動用保全人員和後援會一起幫忙；黃子佼和蔣三省愛家顧家，也童心未泯，看到彈珠遊戲也完全忘了要趕高鐵，一坐下來就玩個不停，兩位運勢都好旺，居然都贏到最大獎，一人搬回一個超大的卡通玩偶，得塞在保母車裡才能運回台北。