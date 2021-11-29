南非爆出最新變種病毒Omicron，各國嚴陣以待，擔心疫情再次蔓延；高端今指出，已著手展開因應方案，評估高端疫苗第3劑追加施打的免疫生成性，及疫苗混打評估的可行性。

高端疫苗指出，已建構Omicron偽病毒，評估現有高端新冠肺炎疫苗對Omicron的中和抗體效價。

在全球展開第3劑追加免疫的評估，藉由高劑量或第3劑疫苗誘導更高的免疫反應，提升中和抗體濃度以對抗Omicron這種高突變變異株；高端疫苗也評估追加施打第3劑的延伸試驗已在進行中，此外，包含兩劑AZ疫苗與第3針混打高端疫苗的試驗結果也已在進行數據分析；期望能以優異的免疫生成性對抗變種病毒。

高端疫苗指出，日前參加WHO團結試驗，受試者族群橫跨美、亞、非三大洲，目前Omicron變異株的流行地區也在收案範疇中；倘若該病毒於團結試驗位於非洲之臨床試驗點流行，將可以評估現有疫苗對抗Omicron變異株之保護力等實證資料。

對於新種突變Omicron變異株，目前雖尚無強烈證據顯示Omicron的免疫脫逃程度，高端表示，已同步進行基因序列評估，並開始進行抗原建立之測試工作，以利在最短的時間內啟動Omicron株抗原的量產準備。