中山日本料理推出御節料理「日式重箱」（產品以實物為主）。（台北老爺酒店提供）

隨著新冠疫苗施打覆蓋率升高、防疫政策鬆綁，飯店搶攻聖誕、跨年聚餐商機。台北老爺酒店Le Café咖啡廳與中山日本料理廳主廚，準備一系列佳節美饌，除了自助佳餚及日式套餐提供內用外，更有適合居家派對的「感恩火雞禮籃」與「日式御節料理」外帶商品。老爺烘焙坊亦推出各式應景聖誕造型甜點、麵包及禮盒，每款160元起。

Le Café主廚林繼正依循傳統美式火雞烤製方式，嚴選肉質鮮嫩、重達近6公斤的火雞，腹中塞入時蔬與香料，以牛奶醃製一天一夜後，刷上麥芽糖、先以高溫將外皮烤至酥脆，再低溫烘烤至肉質軟嫩多汁，噴香好滋味令人無法抗拒，於12月23日起至12月26日，及12月31日午、晚餐時段，在台北老爺酒店2樓Le Café咖啡廳自助餐檯上即可品嘗得到。

飯店亦提供「感恩火雞禮籃」外帶，除整隻爐烤火雞外，另含帕瑪火腿凱薩沙拉、香料烤綜合時蔬、奶油南瓜麵包、墨西哥辣味雞肉捲、主廚特製肉汁與蔓越莓醬汁，還有南瓜巴斯克乳酪蛋糕、法式馬卡龍及真空冷凍包裝的法式南瓜湯，每籃4388元。即日起至12月25日，訂購火雞禮籃，還可以1888元超值價格，加購重達2公斤、原價3600元的爐烤肋眼牛排。

中山日本料理主廚藍文彬，以象徵著「健康」、「喜樂」、「財富」、「長壽」、「子孫滿堂」、「旭日東昇」意涵的黑豆、昆布、栗子、龍蝦、魚卵、紅白魚板，搭配鮑魚及赤鯮等高檔食材，推出外帶「御節料理」，採用精美的傳統日式雙層「重箱」盛裝，每組6999元，即日起至12月30日開放預訂。而2022年1月1日至3日，到飯店2樓中山日本料理，可以享用到期間限定的「精緻日式新年套餐」，每套2888元＋10％。