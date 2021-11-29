據新華社報導，為更好展現「雙奧之城」魅力，滿足廣大媒體記者需求，在充分評估疫情風險基礎上，北京市正積極為北京冬奧會籌建2022北京新聞中心（以下簡稱北京新聞中心）。北京新聞中心接待對象為：北京冬奧會非註冊但具有正式記者身份的媒體從業人員，接待原則為非必要不邀請臨時來華記者，以常駐京外國記者為主；非必要不邀請港澳台臨時來京記者，以駐點記者、駐大陸記者為主；大陸國內媒體以中央媒體為主，按一定比例邀請地方媒體記者，整體接待規模為2000人。

北京新聞中心體現「新聞＋服務、新聞＋文化、新聞＋科技、新聞＋形象」的特色，向非註冊記者提供符合奧運會舉辦城市規定的、符合國際慣例的採編和通訊服務，包括提供新聞發佈、城市採訪等服務以及圖文視頻等城市宣傳資料，幫助媒體更好開展新聞報道，展現真實立體全面的中國。

非註冊記者實行開放式管理，根據疫情防控要求做好個人防護。北京新聞中心將嚴格落實防疫要求，科學合理規劃分區和運行流線，並及時依據疫情變化動態調整防控措施。非註冊記者報名註冊工作正在有序推進，具體報名註冊信息將適時發佈。