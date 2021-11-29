根據伊朗官方通訊社塔斯尼姆新聞網(TASNIM) 的報導，伊朗將自行設計與製造一稱名為Besat (英文為prophetic mission，意為「預言的任務」、「使命」)的傳統動力潛艦。

海軍識別(Navy Recognition)報導，伊朗海軍參謀長伊拉尼(Shahram Irani)在11月 27日的記者招待會上證實，伊朗海軍啟動了自製潛艦的計畫，是海軍的使命。

「使命級」潛艦可能是卡西姆級(Qaaem Class)的進化，該潛艦是2008年8月25日，伊朗國防部長納賈爾(Mostafa Mohammad-Najjar)所宣布的伊朗第一艘自製潛艦，當時宣稱，卡西姆級具有潛射飛彈，可以對陸上目標發動攻擊。不過卡西姆級後來的進度就不甚清楚了。

globalsecurity提供的伊朗潛艇尺寸比較圖，從上至下分別是：尤諾級(120噸)、納杭級(約120噸)、法塔赫級(600噸)、使命級(1300噸)、基洛級(3000噸)。(圖/globalsecurity)

據伊朗媒體報導，使命級排水量為1300噸以上，總長60公尺，潛航深度300公尺，水下巡航速度12節(22公里/小時)，水面行駛20節(30公里/小時)。配備6個魚雷發射器、也可以攜帶巡航飛彈。

根據美國國防部的報告，潛艇目前有接近20艘的潛水艇，最先進的是在1990年代從俄羅斯購買的3艘基洛級攻擊潛艇(Kilo Class Submarine)。

除基洛級以外，還有14艘向北韓購買的小型潛艇「尤諾級」(Yono SSC)，排水量僅有 120 噸，但具備2個魚雷發射管，可安裝53公釐口徑的重型魚雷。伊朗有自製尤諾級的工藝。

另外還有法塔赫級沿海潛艇（Fateh SSC），它的排水量600 噸，潛水深度為200公尺，航程5000公里。