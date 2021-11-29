劉冠廷獲最佳男配角獎是金馬獎頒獎典禮收視次高點。（金馬執委會提供）

白靈是星光大道收視最高點。（金馬執委會提供）

第58屆金馬獎於27日圓滿落幕，典禮全體平均收視為3.78，星光大道1.67，網路點閱率為599萬1934人次，總計當晚共1012萬2千多人觀賞金馬盛會。典禮全段每分鐘收視最高落在「賈靜雯榮獲『最佳女主角獎』並致感言」，收視高達4.90 (收視人口107萬2000 )，星光大道則是「白靈披勇敢自由戰袍走紅毯和受訪」最吸睛，2.78 。myVideo影音典禮收視前3高為李安與評審團主席黃建業共同頒發「最佳劇情片」、盧廣仲吹奏《辛德勒的名單》配樂片段、賈靜雯榮獲「最佳女主角獎」。

最吸睛的橋段除了賈靜雯榮獲最佳女主角獎外，第二高為「劉冠廷榮獲『最佳男配角獎』並致感言」收視4.75 ，第三高是「張震榮獲『最佳男主角獎』並致感言」收視4.66 ，接著為「陳以文、莊凱勛頒發『最佳動作設計獎』」收視4.63 ，以及「李國煌、李心潔頒獎引言」收視4.51 。 表演節目部份，收視最高為「『變形金剛』-魏如萱」收視4.05。

首次擔綱典禮主持人的林柏宏表示：「金馬獎圓滿落幕要感謝所有製作及幕後團隊，大家喜歡的開場影片及主持橋段都要歸功於他們。很榮幸也很享受這次主持經驗，希望觀眾可以走進戲院看電影。」

再一次挑戰星光大道艱難任務的楊千霈，今年和徐鈞浩交出準時交場的好成績：「從入圍節目到星光大道，在前置期花很多時間準備腳本和問題，讓入圍嘉賓能分享意見和心得，很開心能準時交場、圓滿達成任務。另外，因每年搭檔的特色不同，我會因材施教傳承，在星光前和廣告時段告知和調整。我早已跳脫主持身份，只希望做好星光節目。」

第一次主持星光的徐鈞浩感謝觀眾支持：「主持比演戲還難！初登場難掩緊張，也有不足的地方，很感謝夥伴千霈，讓我自在跟影人交流，能在紅毯上迎接好友們跟影人們。非常開心大家關注電影，謝謝金馬獎！」