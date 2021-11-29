中央氣象局表示，明天(30日)清早鋒面快速通過緊接著大陸冷氣團南下，北部及東北部白天起氣溫將驟降，各地都會愈晚愈冷，周三至周四(12月1日至2日)清晨大陸冷氣團影響，冷空氣影響較明顯，北部、東北部及東部天氣偏冷；天氣風險公司也表示，今(29日)晚入夜至明(30日)白天，北部及東半部將轉為陰有短暫陣雨的天氣，明天下半天起，氣溫將顯著下滑，預期周三將是這波冷氣團影響最明顯的時間點，加上輻射冷卻效應，西半部沿海空曠地區普遍低溫有機會下探11度。

冷氣團明襲台！這地區恐急凍7度 氣象局最新說明｜2021.11.29

《天氣風險 WeatherRisk》粉專指出，新一波冷氣團即將南下，接下來的氣溫將會有一波明顯的下降趨勢，今晚入夜至明白天期間，隨著北方冷鋒建構且通過，將帶來些不穩定的天氣變化，北部及東半部將轉為陰有短暫陣雨的天氣。

29至30日定量降水預報。(圖/氣象局)

明天下半天起，隨著鋒面通過後，乾冷空氣移入，台灣各地將快速轉晴，但氣溫則將顯著下滑，後續至周日冷空氣都將持續影響，各地將為乾冷的天氣型態，要留意輻射冷卻效應所加強的顯著低溫，尤以西半部的沿海空曠地區將最為明顯，普遍低溫都有機會下探至11-12度。

氣象局表示，周四白天起大陸冷氣團稍減弱，氣溫稍回升，但因風速減弱及台灣附近空氣偏乾，受輻射冷卻效應影響，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大，可達10度以上，其中周五中部以北及東北部低溫僅12至14度，其他地區15至18度，局部空曠地區或近山區的平地溫度會更低一些。

下周日(5日)冷空氣進一步減弱，但西半部早晚仍偏涼，日夜溫差大；下周日、下周一(5日、6日)各地大多為多雲到晴，僅大台北及東半部地區有零星短暫雨。12月7日至9日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。