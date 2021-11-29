立法院經委會多位立委今（29）日籲請政院重啟《新經濟移民法》的修法，國發會主委龔明鑫表示，新經濟移民法有關外籍白領留台問題已經在攬才專法處理了，目前只剩外籍中階技術人力留台問題，這一定會處理，國發會官員隨後表示，不必修新經濟移民法，循《就業服務法》以行政命令即可解決這個問題。

新經濟移民法於2018年起草時曾指出，目前產業外勞在台居留最長不能超過12年，社福外勞不能超過14年，這些資深的外勞有些已達師傅級的水準，若能藉由修法讓他們留下來，對我們極有助益，惟後來暫停推動修法。多位立委29日質詢時表示，目前我國中階技術人力非常短缺，不能留住這些資深的外籍技術人力，將導致企業有訂單卻不敢接，非常可惜。

立委鄭運鵬、邱議瑩皆籲請行政院重新啟動新經濟移民法的修法，龔明鑫表示，《新經濟移民法》有關外籍白領人才留台等多數問題都已經處理了（在攬才專法修法加以解決），目前只剩中階技術人力留台問題，這一定會處理，但是須否重啟新經濟移民法修法，還在討論。

國發會官員於會後指出，《新經濟移民法》曾於2019年送立法院審查，後來屆期不續審，行政院改弦易轍，把新經濟移民法的外籍人才修法內容併入攬才專法處理，外籍中階技術人力留台一事改由就業服務法循行政命令處理，因此不用修新經濟移民法也可以解決資深外籍技術人力留台問題。