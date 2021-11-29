鳳梨釋迦營養豐富、風味多樣，是台灣外銷農產品的明星商品之一。惟對岸9月起發布暫停台灣釋迦輸陸，對農民造成不小衝擊！為此，農糧署今（29）日攜手中興大學舉辦「點『釋』成金-鳳梨釋迦加工加值座談會」，整合專家學者及加工業者，進行鳳梨釋迦加工品開發佈局，吸引許多國內知名業者踴躍參與。 今日有多家國內知名農產品及食品加工業者，簽訂「國產鳳梨釋迦試製打樣與推廣計畫」合作意願協議書，預計合作開發20多種鳳梨釋迦加工產品；現場也邀請國內知名糕餅業者、超市通路商與手搖飲業者，分享產業需求與經驗。其中，知名美妝與保健品牌「森田藥粧」表示，將投入協助鳳梨釋迦產品行銷。

農糧署長胡忠一表示，為了突破鮮果外銷的侷限及困境，秉持「農業新典範之建立、農業安全體系之構築、農業行銷能力之提升」三大新農業改革與推動的政策主軸，希望透過積極外銷、內銷、加工三箭齊發，整合一、二、三級產業力量創新農業施政，並落實提升產業效益以確保農民權益。

中興大學校長薛富盛指出，該校農資學院有充沛的研究與行政支援能力，其研究成果都是在國際與國內執牛耳的地位，希望可藉由農糧署的支持發揮師長們的影響力，輔導更多優質的農產品生產廠商，共同協助農民與國家農業政策的發展。中興大學特聘教授謝昌衛表示，感謝農糧署積極媒合產官學研合作，盤點我國農特產品加值開發的技術缺口及量能，也讓興大有機會滿足農民與加工業者的技術需求，提升農民及產業效益。

今日活動廣邀台東區農業改良場、國立中興大學、國立嘉義大學、國立高雄科技大學、東海大學、弘光科技大學、大葉大學等相關領域專家學者組成「國產鳳梨釋迦加工輔導團隊」，輔導我國農產、食品加工業者投入國產鳳梨釋迦加工品的開發，透過垂直整合，跨界結盟，拓展出更繽紛多元的加工製品，創造農糧產業新商機。