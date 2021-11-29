網路家庭（8044）近來積極透過投資新創，擴大營運佈局，29日宣布領投行銷科技新創愛酷智能科技（AccuHit）B輪募資，網路家庭執行長暨總經理蔡凱文表示，本次策略性投資結盟愛酷智能，是集團強化MarTech應用的重要佈局。接下來將導入愛酷智能的AI Marketing技術資源，並借重雙方在數據探勘、整合及應用策略等經驗的交流，加強集團在行銷科技的應用與個人化精準行銷的力道。

愛酷智能是成立於2018年的行銷科技新創，2020年由新安東京海上產險、國發基金等投資人投資，目前一共有超過200家中大型企業客戶，服務產業涵蓋科技、保險、零售、金融等，提供的產品則包括MarTech產品如AccuCDP（跨渠道顧客數據平台）、Accu3DM（數據驅動決策引擎）、AccuNix（對話式商務應用）等。

愛酷智能本次B輪募資一共完成600萬美元，除網家領投以外，跟投的則有創新工業技術移轉（ITIC）、恆隆行（hengstyle）及原 A輪投資人，累計至今共募得資金逾新台幣3億元。

愛酷智能科技執行長林庭箴表示，行銷科技的成功方式是包括通路（Channel）、數據（Data）、人工智慧，且隨著市場不斷變化，還需要加上雲端科技。林庭箴也指出，透過此次投資，愛酷智能將更走入電商、零售產業，同時也將透過網家策略投資挹注的資源，持續研發AI科技，拓展MarTech服務生態圈。

而由於行銷科技應用的產業廣泛，跨域整合更顯重要，為提供更高品質且全面的服務，愛酷智能表示，本輪募資後也將成立「品牌營運中心」，延攬具有豐富行銷與管理經驗的人才加入，滿足企業所需整合「行銷顧問」與「科技應用」的全方位一條龍服務，創造更強的服務能量。

網家近期積極投資新創，佈局領域包括物流科技、金融科技、Big data等，網家投資長周磊表示，將透過連結外部夥伴的力量，補足集團不同的能力，未來也將透過對外開放過去累積的物流、金融力加速成長速度。