PChome網路家庭（8044）29日舉辦法說會，投資長周磊表示，疫情為台灣電商帶來相當大的成長動能，不同的消費族群、跨年齡層的使用者都集中到線上，看好未來台灣電商市場還有相當大的成長空間。展望明年營運動能，周磊表示，近期集團佈局金融科技帶動獲利、明年A7物流中心上線2大動能，樂看明年營運表現。而未來將針對電商、金融科技、物流三大板塊積極佈局，並與外部夥伴聯手，創造營運新動能。

網家第三季單季稅後淨利0.75億元，季增19％、年增33％，單季每股盈餘0.65元，優於去年同期的0.58元。前三季累計稅後淨利2.58億元，年增24.3％，累計每股盈餘為2.37元，優於去年同期表現。

分析網家第三季各部門營運表現，以營業利益來看，B2C業務受惠於疫情關係營業淨利年增69％；交易市集營業淨利年增46.2％，則是因為露天市集手續費調整以及商店街虧損收斂。金融科技部分則仍處於虧損，第三季營業虧損1.2億元，其中有7300萬元來自拍付國際的營業虧損。

若以產品組合來看，今年累計3C產品佔達72.8％，非3C產品佔27.2％較去年降低。網家表示，受惠於產品組合優化，今年累計毛利率達12.4％，加上營業規模持續擴張，帶動營益率成長，為近年新高表現。

展望近期營運，網家看好第四季傳統零售旺季，將可帶動營運向上。此外，網家近年深耕金融科技，包括旗下Pi錢包、支付連、國際連等業務，完整佈局消費者與商家端的金流。

此外，網家透過併購，帶動金融科技事業轉虧為盈。網家將子公司拍付國際合併21世紀數位整併，以2020年來看，原本金融科技事業虧損1.75億元，子公司拍付國際併入21世紀數位後，合併後2020年獲利為0.63億元。

展望2022年營運，周磊表示，明年網家與中華郵政合作的A7物流中心將上線，將可增加倉儲樓地板面積約五成，且該物流中心是自動化倉儲，將提升包裹處理量一倍以上。在物流部分，網家今年則投資香港物流新創Pickupp，並透過增加衛星倉，讓未來就算再出現急單爆量的情況時也能順利出貨。

周磊也指出，以電商滲透率角度來看，台灣相較於其他國家仍有很大的成長空間，經過疫情洗禮，不同族群、不同年齡層的用戶也加速集中到線上消費。網家過去五年來業績翻一倍，未來將會維持過去的成長速度，同時透過連結外部夥伴，持續為營運創造新動能。