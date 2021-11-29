針對與台開合作開發台中精密一期，請求應返還結餘款，台中市政府29日提供擔保後，向台中地方法院聲請對台開相關資產暨假扣押相關銀行存款假執行。台開表示，將持續與台中市政府協商。

台開與台中市政府間合作台中精密一期事宜，前經第一審法院(台灣臺中地方法院)判決，台開應返還17億1237萬4807元及利息。

台開指出，針對台中市政府請求應返還結餘款部分，台開已於110年10月25日上訴在案。另外，在接獲法院執行命令部分，除依法公告外，將委任律師研議相關事宜，並持續與台中市政府協商。

因在此執行命令之前，資產已被債權銀行訴於法律行為，台開指出，當下的狀態並無差別變化，所以影響已有限。

另外，與台中商業銀行等金融機構協助進行債務協商，已被通知債權協商不成立；台開表示，主辦銀行未考量台開協商期間所提出的訴求，導致債權協商不成立。對於集體債權協商，無法達成共識，將持續與金融機構協商。而目前已收到多家銀行主動聯絡，將進行協商洽談。

而根據台開第三季公布的財報，截至110年10月止，現金及約當現金僅3240萬元，短期借款達28.69億元，應付短期票券7.96億元，一年內到期長期負債51.4億元，受託代辦工業區開發業務之一年內到期借款金額為24.9億元。

台開指出，未來將分三大方向來處理解決土地及現金流的問題，讓台開擺脫營運困境。首先，針對銀行團查封資產的部分將提抗告；其次，經營債權協商後，爭取銀行團的聯貸案，取得資金公司營運才能動起來；第三，與台中市「精密機械科技創新園區一期」一審敗訴將繼續上訴。