民進黨前立委鄭寶清29日晚間在桃園中壢區舉辦公投說明會，副總統賴清德、市長鄭文燦受邀主講，但兩人王不見王並未碰頭。鄭文燦說，四大公投是要解決問題並非製造問題，也要代表台灣的聲音，但國民黨是要製造衝突綁住台灣，國民黨被戰鬥藍、極端派綁架，發電藍綠都要，綠能是世界趨勢，貿易台灣不能當孤兒，四大公投都要投下不同意票。

鄭文燦表示，台灣要進步不能倒退走，台灣要做國際生意不能把門關起來，四項公投要看結果，公投綁大選如果合併舉行，以後選舉都會天下大亂，投票塞車、開票到凌晨2點，沒有任何國家設選舉邊開邊投票，公投綁大選錯一次就好，千萬不能再錯第二次。

他也說，核一廠在新北市，核二廠在新北市，核四廠在新北市，核廢料沒地方去，放到任何一個地方沒人會同意，現在核一、核二、核三不發電，核四廠封存，朱立倫說過他在的一天核四不會運轉，侯友宜也認為不宜重啟核電，現在朱立倫主張台灣要核電核四要重啟，到底哪一個朱立倫才是真的？如果核四要重啟，朱立倫要和新北市民道歉。他強調，核四花了3000億現在也沒通過安全營運檢驗，根本無法重啟，不要讓台灣再浪費社會資源。

鄭文燦也說，目前北部最大發電廠大潭電廠在桃園，假如沒增加大潭電廠發電機組，以後要南電北送，以後北部要限電，台灣也會缺電。蔡總統上任決定三接開發範圍縮小，前幾天和蔡總統去大潭看，大潭藻礁海岸現在還保護得很好，這一題藻礁要保護，三接要興建可以雙贏。他強調，台灣核電退場、燃煤減少，天然氣是最好的綠能能源，這題是民進黨執政後勇敢承擔能源轉型，保護台灣生態能源也要支持，要堅定投下不同意票，三接不遷移減碳顧經濟。

針對萊豬公投，鄭文燦指出，沒有人想吃到不合格肉品，馬總統開放美牛，那時候開放標準跟開放美豬標準一樣，美國與世界各國標準都一樣，美牛可吃美豬就可吃，當市長以來驗了很多美牛，沒有任一件超標，也沒有任何食安事件，國民黨說反萊豬，是製造食安恐懼症，但這題是可以理性科學辯論的問題而非造成恐慌，這一題是國際貿易規則要互相，美國支持台灣，如果沒辦法得到世界支持，企業出口關稅差很多，台灣要走出去一定要簽這些貿易協定，國民黨是想要擋住台美關係，擋住台灣走出去，如果這一題通過之後就不能和美國貿易談判，台灣會成為經濟孤兒，所以這題也要投下不同意票。