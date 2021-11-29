日本26歲寫真偶像天木純（天木じゅん）擁有天使般的童顏與驚人的I罩杯身材，加上過去曾是偶像團體「假面女子」的成員，讓她人氣始終居高不下，而即將推出2022寫真日曆的她，也在社群平台上曬出多張性感辣照及側拍影片，令粉絲大噴鼻血。

天木純於本月初推出2022寫真日曆，她為了幫新作品宣傳，先是在個人IG上PO出多張穿著白色內衣及綠色比基尼的性感辣照，而比基尼疑似太過小件，包不住傲人的上圍曲線，使她一個彎腰，飽滿的雙峰與凹凸有致的身材曲線一覽無遺，令網友看了大噴鼻血。

另外，天木純還在近日加碼曬出側拍花絮影片，影片中只見她全身濕透，穿著一件黑色連身高衩泳裝側躺在沙灘上，接著拉著肩帶對著鏡頭擺出各種嫵媚又性感的姿勢，大方秀出飽滿北半球與火辣身材，再度電暈一票粉絲，紛紛留言「太性感了」、「我來幫你拉肩帶」、「性感女神」、「天哪！辣到我噴鼻血」、「可愛又性感」吸引超過3.2萬人按讚。

被封為「童顏巨乳」、「巨乳蘿莉」的天木純，一出道便憑著甜死人的外表與傲人的好身材成功在寫真界打響名號，陸續推出三本寫真集與影像作品，皆獲得不錯的成績。2017年開始天木純還接拍多部電視劇、電影及網路戲劇，參加綜藝節目的拍攝，同樣也獲得大眾好評，使她人氣不斷攀升。