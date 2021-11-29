本月7日，台中瑪莎拉蒂3惡少不滿愛車遭擦撞，下車痛毆開車的宋姓男大生，將人打到重傷昏迷，雖經過腦部手術後撿回一條命，卻留下許多後遺症，不僅引發眾怒，連道上「兄弟」看了也不爽。據一名更生人私下透露，目前被羈押在看守所的三惡少，剛進去照吃照睡，就像是個「屁孩」，後來道上兄弟放話好好「照顧一下」，才變得像綿羊，每天緊張度日。

據一名更生人向《自由時報》透露，瑪莎車主張敦量等人剛被收押時，在看守所吃好睡好，守看起來就像不知天高地厚的屁孩，後來有道上兄弟看不下去，就從外面下達要好好「照顧一下」指令，3人這才開始緊張，瞬間變得像綿羊一樣，所幸所方戒護嚴密，他們目前才平安無恙。

瑪莎3惡少暴打宋姓男大生引發眾怒，下手最重的張敦量成為眾矢之的，不僅家族企業「百桂食品」的Google評論也被刷到只剩1星，自己投資的線上博奕網站「2580國際娛樂城」，也被警方查獲機房兼營洗錢，短短半年就經手23億元的非法金流，逮捕徐姓主嫌夫妻共4人，訊後全都依法送辦。

瑪莎惡少張敦量(左)遭逮後，背後違法經營的博弈網站也全遭查緝，張父(右)稱兒子小時候曾被霸凌，卻遭同學爆料實際上是帶頭霸凌的孩子王。(合成圖／臉書、資料照)

事發後一名組頭透露「2580國際娛樂城」只是小型的博奕網站，卻因為這件事被搞得禍連全台，讓不少人非常生氣，並透過管道打聽到底是誰家小弟惹事，要求必須嚴加約束。