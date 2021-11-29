白天教書，晚上筆耕，現年63歲的舞蹈家張曉雄出生於柬埔寨，因為戰亂而輾轉到中國大陸成長，之後到澳洲發展，曾任職澳大利亞國家舞蹈劇場主要舞者，也曾在導演張作驥電影《那個我最親愛的陌生人》飾演一角。（張鎧乙攝）

舞蹈家張曉雄認為，藝術教育的關鍵，在於如何觸動人對生命的悲憫之心。（張鎧乙攝）

舞蹈家張曉雄的舞蹈課，教導學生如何運用力學借力使力，讓跳舞更合乎人體工學。（鄧博仁攝）

舞蹈家張曉雄的舞蹈課，教導學生如何運用力學借力使力，讓跳舞更合乎人體工學。（鄧博仁攝）

舞蹈家張曉雄一生漂泊，落腳在台灣，近期出版《踐行者：張曉雄的創作人生》一書，分享他創作與教學人生。（鄧博仁攝）

白天教書，晚上筆耕，現年63歲的舞蹈家張曉雄出生於柬埔寨，因為戰亂而輾轉到中國大陸成長，之後到澳洲發展，曾任職澳大利亞國家舞蹈劇場主要舞者。如果生命是一條長河，張曉雄一生漂泊，落腳在台灣，近期出版《踐行者：張曉雄的創作人生》一書，分享他創作與教學人生。

張曉雄表示，他自小過著顛沛流離的人生，在戰爭中看見人的極惡與良善之處，人生比小說電影還要多變，他表示，自己曾經歷扭曲年代，為此從來不計畫，「假如人生可以事先規劃，那麼此生便毫無驚喜可言。」

張曉雄表示，人生第一個12年在柬埔寨成長，第二個12年在中國大陸，第三個12年在澳洲，之後又到過香港、北京等地，1996年來台，「我常自問：我到底是誰？當我認定自己是一名柬埔寨華人時，到了中國被視為是一名外來者，到了澳洲時，又被看作是一名中國人。這是我人生中一個永恆的命題：我是誰？」張曉雄表示，人生中很多變動因素，讓他學會不思考明天和未來，「我的人生沒有生涯規劃藍圖，生命驚喜來自變數，這讓我學會扎實且飽滿地活著，做好準備，抓緊所有機會。」

近期張曉雄帶著學生跳他的舞作《哀歌》，這部作品既是獻給他的母親，也是為戰爭中失去親人的母親與孩子而作。他想與學生分享寶貴的悲憫之心。

張曉雄表示，一如作品裡談論的生存故事，沒有特定種族，也不是單一民族的苦難，而是全體人類的共同遭遇，「我想和學生分享，面對不公不義，假如保持沉默，放棄個人堅信的理念，那麼將會成為共犯。」

張曉雄說，他不管去了哪裡，總會遇上很糟糕的事，但也有會遇見人性光輝的時刻，「我十幾歲就開始漂泊，這讓我始終帶有一種悲憫之心，會對人伸出援手，因為我知道，人都有善惡面，那是一種平衡，我們都在克服自己惡的一面，弘揚善面，而在最困苦的時候，總需要有光亮的照耀。」

隨著數位時代來臨，各種科技也與藝術合作，張曉雄觀察，人們無法阻擋科技的進步，但如何正確使用科技，成為現代人的一大功課，「科技是展現人們的貪婪或是成為一種助力？無論如何，藝術在這年代，更顯得重要。藝術教育，如何觸動人對生命的悲憫之心，這一點本質上不會變。」