舞蹈家張曉雄說自己很晚才開口說話，家人一度以為他是啞吧。（張鎧乙攝）

舞蹈家張曉雄的舞蹈課，他仔細端詳學生的姿勢，並提出實際改正方法。（鄧博仁攝）

張曉雄在4歲才學會說話，家人一度以為他是啞巴，他表示，雖然天生就不愛說話，但也總是被舞蹈吸引。歷經文革，更令他發現跳舞的樂趣，一是可以大方交朋友，二是可以避免說話惹禍上身。

張曉雄曾換過幾次名字，其中一個名字是「張自鳴」，他表示當他4歲時第一次開口時，也真的「一鳴驚人」，嚇到大家了，「或許是老天讓我晚學說話的『缺陷』，連帶開發不同的能力，我在很多年後發現自己記憶事情的方式，是透過圖像、味道、色彩和光線，那是一種很奇特的經驗，30多歲開始創作時，才有人提醒我，我舞步只要看一次就懂，這是一種能力。」

張曉雄表示，他的記憶力特別好，到現在都還記得3歲時在柬埔寨聽潮州野台戲的印象，「我還記得那句唱詞是：一年三百六十五天。這是我的劇場啟發，對舞台的第一印象，當時覺得好神奇，原來不需要任何道具，故事裡的場景也歷歷在目。」

張曉雄表示，他和舞蹈冥冥中有一種緣份，在文革時期，他曾經在晚上陪年輕的農民跳舞，當時談戀愛不被允許，因此青年男女就自找出路，「在帶著大家跳舞時，我發現身體是一種特殊語言，不需要符號，不用寫在紙上，不用語言溝通，這種形式可以幫助我避免很多危險，還可以找到好朋友，跳舞是安全的。」