美國國會共和黨籍眾議員南茜·梅斯（Nancy Mace）星期日（11月28日）說，她此前在推特上發文稱台灣為「台灣共和國」是故意的舉動，「這是我對台灣人民和他們對中國侵犯的擔憂的一種微妙但有力的支援。」

據《美國之音》報導，北卡羅來納州的眾議員梅斯在接受美國《有線新聞網》（CNN）採訪時說，這是試圖告訴台灣人、告訴那裡的人們，我們讚賞他們所做的一切，他們對我們的經濟和世界各地的經濟體都很重要，我們希望確保他們的民主和自由得到保護。這是我發那條推特的希望，它得到了共和黨和民主黨的非常積極的反應。」

上周5名美國國會議員出人意料地訪問台灣，並在週五（11月26日）會見蔡英文總統。率團訪問的民主黨籍眾議員高野（Mark Takano）說，這次訪問是為了重申美國對台灣「堅如磐石」的支持。

報導說，兩黨議員25日晚抵達台灣時，梅斯眾議員在推特上發文說：「剛剛在降落在台灣共和國（Republic of Taiwan）」。

中國政府反對美國議員訪台，並對梅斯言論表示不滿。中國國台辦11月26日回應說，警告美國某些國會議員，停止挑戰一個中國原則和中美三個聯合公報，停止打「台灣牌」，停止在台灣問題上「滋事、玩火」。國台辦發言人說：「民進黨當局和台獨勢力勾連外部勢力謀獨的圖謀不會得逞。跳得越高，摔得越狠。」

梅斯說，中國駐美大使館在他們出發前聯繫了此次訪台團的所有美國議員，要求他們取消行程，但議員們仍然執意赴台。她說：「在這一地區唯一具有侵犯性的是共產中國，而不是美國。」