「2022第十三屆台中市十大伴手禮」即日起至12月5日舉辦網路票選，今（29）日舉行百大網路票選活動，台中市工策會邀請本屆入圍百大伴手禮店家，如臻品植萃、華剛茶業、法布甜、我願堂、陳允寶泉、嘉味軒、DAY BY DAY、歐客佬、鯊魚挑嘴、小林煎餅、丰丹嚴選本舖、不二糕餅、阿聰師、豬寶妹等品牌到場展示擺攤，為網路票選活動強力拉票，選出民眾心中的「口袋名單」。

第十三屆「台中市十大伴手禮」網路票選首度結合「台中購物節」，邀請台中購物節APP百萬會員一同票選出心目中的台中伴手禮，民眾註冊並登入台中購物節APP，點擊首頁輪播橫幅區，進入台中市十大伴手禮網路票選專區，凡參與網路票選，即有機會抽中任天堂switch遊戲機。

經發局表示，台中市十大伴手禮由工策會辦理至今，年年都有新創意，今年搭配台中購物節，報名店家更是創下新紀錄；截至目前台中購物節累計登錄金額已達206億元、APP下載量破104萬次，每天都創新紀錄。

經發局強調，今年獎金眾多，除天天抽1000組5000元、週週抽10組10萬元、月月抽1組100萬元、壓軸抽精品好宅外，更提供市民專屬獎，每週加抽2組10萬元、每月加抽1組百萬元專屬於市民的獎金，歡迎大家踴躍登錄發票、抽大獎，更記得要參加「台中市十大伴手禮」網路票選。

工策會總幹事黃于珊說明，「十大伴手禮獎」透過各類別專家評選、網路投票與現場票選，重重關卡綜合計分的機制公平選出，另設有金口碑獎、最佳現場人氣獎、最佳網路人氣獎、最佳新人獎及好禮標章認證；現場票選活動將於12月11日起連兩日於市民廣場登場，歡迎民眾為自己心目中的伴手禮加油打氣，協助業者一掃上半年景氣低潮，備戰年底節慶送禮潮。

台中市糕餅公會理事長蔡萬財表示，台中的糕餅、烘焙產品舉國知名，因為業者自我提升而且重視食品安全，符合民眾期待，就像台中市十大伴手禮要求食品類產品皆須檢附衛生檢驗合格證明，並邀請食安專家參加評選，嚴密的遴選制度就是為了讓消費者買得開心、吃得安心。

台中市好禮協會理事長鄭人豪表示，台中伴手禮十分多元，過去台中被稱做糕餅之鄉，現在更加包羅萬象，包含文創新創店家等更多夥伴均投入這個產業，造就台中伴手禮產業的未來榮景。