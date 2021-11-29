Omicron來勢洶洶，大陸工程院院士李蘭娟針對Omicron變種病毒特點分析，指出Omicron總共有50種突變，刺突蛋白有30多種突變，而刺突蛋白是病毒藉以侵入人體細胞大門的「鑰匙」，也是大部分疫苗針對的標靶。

李蘭娟稱，世界衛生組織將Omicron變種病毒定為需要密切關注病毒，代表認為它可能具有更高的傳播力，或者提高重症風險，或者降低目前診斷、疫苗和療法的有效性。

李蘭娟分析指，Omicron總共有50種突變，刺突蛋白有30多種突變，而刺突蛋白是病毒藉以侵入人體細胞大門的「鑰匙」，也是大部分疫苗針對的標靶。而在受體結合域，即病毒與人體細胞首次接觸的部分，目前發現Omicron有10個突變。而目前席捲世界的Delta病毒在受體結合域只有2個突變，也正是因為Omicron的這些特點，它被認為具有更高的傳播效率。

不過，李蘭娟表示，目前判斷Omicron對全球疫情的影響還為之尚早，雖更多的突變代表可能具有更高的傳播力，或者會降低目前疫苗和療法的有效性，但是這些仍然是突變後的推斷，Omicron是否會取代Delta變異成為全球流行病毒，還需時間觀察。