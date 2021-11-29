兩屆賽揚獎得主「機器人」克魯伯(Corey Kluber)加盟坦帕灣光芒了，他今年在紐約洋基先發登板16場，獲得5勝3敗，自責分率3.83，這與他往年的身手差距還是很大，洋基在季外放棄他。光芒以1年800萬美元以及激勵獎金請走克魯伯，光芒與洋基都是美聯東區的球隊，克魯伯以後有很多機會再對上洋基。

克魯伯近年多次受傷，球威大不如前，2019年在印地安人已經被打得很慘，去年到遊騎兵只登板1場就報銷。克魯伯畢竟是名將，他復出後自辦測試會，仍吸引25支球隊派人觀看，儘管球速跌到時速90英里（145公里），洋基看完之後馬上拿出1年1100萬美元收下他，以取代離隊的田中將大。

今年克魯伯的數據看似不錯，還在5月投出無安打比賽，對手正好就是以100萬美元買斷釋出他的遊騎兵。沒想到幾天之後他又受傷，休兵3個月，缺乏穩定性是他最大的問題。

在光芒的合約中，包含了先發場數的激勵獎金，如果克魯伯先發登板10場就可多領50萬美元，15場再領50萬美元，20場有100萬美元，投到第25與30場各加150萬美元。假設他真的有辦法先發30場，就可領到全額500萬美元獎金。先發30場的難度很高，而且光芒總教練經常排出「假先發」讓牛棚投手來開場，但這也能減少先發投手的負擔和受傷機率。