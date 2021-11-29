110學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽以13名純本土陣容應戰的健行科大，昨天在公開男一級第一階段預賽最後一天賽程挑戰衛冕軍政治大學，下半場曾落後達16分，但在政大外籍生丁恩迪因犯規麻煩退場之際發動猛烈攻勢追分，最終81比76送衛冕軍政大本季首敗，健行則以7戰全勝結束這階段預賽。

健行是首用外援的UBA一級球隊，105學年來自聖文森的石博恩報到，連撐4季、上季畢業轉進職籃，本季前原本找到的美國、西班牙外援各一，但前者突然結婚、後者反悔，健行來不及應變，只能硬著頭皮以13名本土球員撐全季。

健行教練劉孟竹表示，雖然外界可能因為純本土比較不被看好，但他提醒球員沈著應戰，球員也夠爭氣，打出一場精彩的逆轉勝。

劉孟竹補充，因為少了外援，球隊在各個位子上身體素質有差，因此會讓球員看日本女籃的影片，學習身材劣勢下如何反擊的方式，「日本女籃雖然沒有身材優勢，卻能成為亞洲女籃首屈一指的強隊，甚至拿下東京奧運銀牌，值得我們效仿他們的策略。」

健行大一菜鳥劉丞勳繳出20分、11籃板，力扛政大丁恩迪有功的劉彥廷貢獻18分、13籃板，下半場爆發的陳范柏彥18分、7籃板；政大丁恩迪19分、19籃板，游艾喆12分、11籃板、9助攻準大三元。

健行科大陳范柏彥（右）18分、7籃板。（大專體總提供）