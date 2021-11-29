歲末年終之際，台灣福斯商旅宣布，自12月1日起至2022年1月31日止推出「安全加碼」年終健檢活動，活動期間回廠即可享有免費車輛健康檢查、回廠即送「天使光口罩」回饋，並同步提供指定零件折扣、消費滿額專屬好禮等，要伴隨車主一同安心邁向復甦之旅。

台灣福斯商旅指出，活動期間車主前往福斯商旅全台授權服務廠就可享有免費車輛健康檢查服務，並同步贈送「天使光口罩」作為回廠禮。若恰逢定期保養週期，台灣福斯商旅同步提供保養型零件、底盤類零件全面八五折，以及福斯商旅專用規格輪胎八五折等零件優惠。台灣福斯商旅另外再加碼自費鈑烤八折起回饋。推出專屬優惠同時，台灣福斯商旅也針對經典老友推出專屬愛車福利。只要是車齡四年以上車主，回到福斯商旅授權服務廠，就可享有經濟型零件優惠回饋。

除免費車輛健康檢查、零件專屬優惠回饋、經典老友愛車福利，台灣福斯商旅亦持續提供「五倍券加碼優惠方案」，凡於活動期間，只要持紙本振興券至福斯商全台授權之服務廠消費，就可享滿5000元送1000元優惠，無論是零件、配件、原廠精品或購買延長保固都能使用。同時，針對回廠客戶還加碼提供「滿額禮」優惠。只要在活動期間內回廠進行車輛健檢，且消費結帳金額滿2萬元，就贈送限量「真空經典瓶」。