大陸國家統計局將於11月30日上午9點公布11月份官方製造業及非製造業採購經理人指數（PMI）。路透綜合29家分析機構的預估中值顯示，大陸11月官方製造業PMI有望扭轉此前連續七個月下滑態勢，小幅回升至49.6，主因為煤炭等保供穩價措施取得階段性成效，供給不足情況有所減緩，再加上11月工作日天數增多等，帶動生產活動上行。

不過這仍是該指數連續第三個月處在榮枯線下方。10月一度降至20個月最低水準49.2。另據21家機構預估中值顯示，將於12月1日公布的財新11月中國製造業PMI料大致持穩在50.5，上月為50.6。

報導稱，中信證券分析師馬漢平表示，11月工業品和消費品製造業的生產整體改善，但地產下行對一些建材製造業仍存一定的負面影響。他預計11月官方製造業PMI比10月有所好轉，回到50附近。

興業研究宏觀團隊則表示，11月工作日天數較上月增加五天、供給約束放鬆等或帶動生產活動上行，預計官方製造業PMI升至49.5。

植信研究院的報告認為，一方面，原材料購進價格高位震盪和環保限產政策嚴格態勢不變，短期內仍將會對中下遊行業採購和生產活動形成抑制；另一方面，進入消費旺季，隨著煤炭保供穩價等措施的進一步實施以及房地產成交和金融的邊際改善，內需有望出現階段性好轉。

報告並指出，政府對中小企業的關切程度提高也將提升企業對於未來經營前景的信心。多重因素交織影響下，預計11月官方製造業PMI微升至49.4。展望12月，煤炭供應和限電限產會進一步改善，但環保限產和極端天氣等仍然會對製造業生產產生制約，預計PMI仍在榮枯線下徘徊。