韓蓁為合庫北市中山搶下第一點勝利。（中華羽協提供）

110年全國國中盃羽球錦標賽29日進行團體決賽，經過一番激戰，最終男團由中租西湖A重返榮耀再度封王，女團則是由中山國中7度摘下后冠。

女團冠軍戰，由合庫北市中山白與土銀Allin光明爭奪后座，第一點中山韓蓁迎戰光明林芸安，由韓蓁以21比12、19比21、21比17獲勝。第二點光明李品沂扳回一城，以21比19、21比16直落二擊退許芮苡。第三點中山陳念恩/游巧恩重振隊伍士氣，以11比21、21比12、21比13打敗光明莊喬涵/林俽愉，助中山取得點數比2比1領先。

第四點光明再度吹起反攻號角，許家僖/張芸榕以21:19、21:16拍落中山簡靖家/江采庭，將點數扳成2比2平手。決勝點，中山派出蘇筱婷出戰光明陳翊菲，蘇筱婷不負教練期望，成功以21比7、21比15戰勝對手，關門成功！最終是由合庫北市中山白隊以3比2取得勝利，這也是中山國中第7度摘下國中盃后冠。

賽後中山國中教練劉筱柔表示，選手們這次的表現超乎預期，儘管前幾場選手的狀況都發揮得不太穩定，但場場都有進步，漸入佳境，而且每天的功臣都是由不同選手輪番擔任，也讓隊員們都充滿自信，增強凝聚力。劉筱柔補充，這是她帶隊11年來第7次奪下冠軍，接下來的目標是下禮拜的全中運資格賽，希望選手們的狀態可以趕快調整，再創佳績。