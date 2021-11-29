光陽集團董事長柯勝峯獲頒工業工程獎章「產業貢獻獎」

光陽集團董事長柯勝峯獲頒社團法人中國工業工程學會（Chinese Institute of Industrial Engineers，CIIE）「工業工程獎章-產業貢獻獎」殊榮，其帶領公司投入車聯網與電動機車發展，積極推動企業社會責任，促進產業生態鏈合作等，對於產業領域貢獻卓著，故榮獲工業工程領域最富聲望的專業獎項肯定。

「工業工程獎章-產業貢獻獎」係由社團法人中國工業工程學會主辦，為國內工業工程領域之專業團體，獎項旨在表彰對產業應用具卓越貢獻者。光陽董事長柯勝峯憑藉豐富的企業創辦、金融與管理經驗，熟悉資本運作與產業合作，對產業、技術、資本整合有獨到見解，藉由不同領域豐富的經歷與知識，帶領光陽創造出使超越消費者期待的產品，成為全球機車領導品牌。

柯勝峯在2011年設立專業創投金庫資本KYMCO Capital，打造電動車生態鏈。2016年攜手新創公司拓連科技開發全球首創Noodoe車聯網服務。2018年推出Ionex車能網全方位電動車解決方案。2020年入股東南亞超級獨角獸Grab出行服務子公司GrabWheels，搶進東南亞電動機車市場。2021年接任台灣智慧城市產業聯盟會長，致力為台灣建立國家隊系統整合輸出最佳示範、具體落實新南向政策。

柯勝峯接手光陽後，積極推動KYMCO全球品牌建立，帶領光陽邁向國內年度22連霸，並突破現有市場框架，發表全新系列Ionex 3.0電動車款，推出無所不在的便利換電站，目標打造全台密度最高換電網，一舉震撼電動車界。同時，透過金庫資本運作，入股台灣大車隊子公司全球快遞，以光陽完整的產業生態鏈，結合全台最大B2B二輪物流車隊，打造台灣智慧物流服務鏈，實現KYMCO在智慧交通產業的全新佈局。