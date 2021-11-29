喜愛聽音樂、追劇的6、7年級生，對「Foxy」下載軟體應該不陌生，有網友就笑稱，當年用過Foxy的人現在都30歲了吧？並分享自己狂中毒的事蹟，貼文引發許多人共鳴，大家紛紛陷入回憶「下載完檔案，要開啟的第一件事情先關喇叭」。

一名網友26日在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，當年Foxy軟體相當盛行，許多人都會用此軟體下載音樂、電影，原PO感嘆「用過Foxy的人現在應該都30歲了吧」。而原PO好奇大家用Foxy做過最愚蠢的事是什麼？原PO也分享他曾下載天堂電玩遊戲外掛後中毒，然後又下載重灌軟體灌完還是中毒。

貼文引起共鳴，許多人紛紛開始憶當年，「下載完檔案，要開啟的第一件事情先關喇叭，不然你爸媽都以為你長大了」、「我永遠記得我下載蜘蛛人，找我爸媽一起來看後，我被打到尖叫」、「基本上這軟體就是你有安裝，只要在分享資料夾內的東西大家都搜的到」、「每次下載都是驚喜包」、「不小心載到一堆謎片…然後國小直接開啟一個新世界」、「我就是從這時候，被強迫看謎片的」。

Foxy是可供雙向傳輸的軟體，也就是所有使用者都可上傳檔案供其他人下載，主要流行在台灣、香港、澳門，2010年Foxy因分享未授權的電影、音樂，被多家電影商及唱片公司提告違反《著作權法》，Foxy最終在2011年10月22日正式關閉。