女星林莎擁有甜美臉蛋、D罩杯火辣身材，被網友封為「國民初戀」、「台版三上悠亞」，最近她推出個人寫真書，一上線就完售預購量，好姐妹元元也特地捧場，在IG曬出寫真內頁替她大力宣傳，沒想到一PO就是出賣林莎的全裸照，超大尺度讓許多人看了心癢癢，想必買氣會大增。

元元在IG限時動態曬出林莎的寫真集內頁，只見照片上的林莎全裸上陣，胸前只用奶油遮點，傲人身材全被看光，搭配林莎的甜美笑容，火辣指數破表。元元還幽默地用手指替林莎遮住胸前兩點，笑稱「貼心的我，就是會幫妳遮點」，大讚「這本莎甜苦辣我喜歡」。

元元曬出林莎寫真內頁，大尺度畫面超辣。（圖／翻攝自IG）

元元幫林莎大力宣傳。（圖／翻攝自IG）

接著元元又曬出下一頁，林莎同樣全身赤裸入鏡，露出一大片白皙肌膚，渾圓翹臀也全放送，加上她擺出咬唇表情靠在門邊，相當撩人，元元也不忘再替林莎宣傳，要想看的人自己去買，以行動支持好姐妹。

林莎近日前就曾PO三張不同風格的美照讓大家票選寫真封底，有兔女郎、熟女等風格，最惹火的則是化身小廚娘穿上圍裙，裡面卻疑似沒穿，從側面望過去，渾圓胸形整個被看光，格外引人遐想，最後也不意外的是裸體圍裙高票當選，讓林莎開心宣布：「大家票選第一的造型直接當封面了啦好不好！」。