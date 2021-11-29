新冠新型變種病毒Omicron以極快速度在各國傳播，引發市場擔憂，在去年3月疫情爆發後的美股崩跌情勢，依靠信用違約交換(CDS) 狂賺26億美元(720億元新台幣)的美國避險基金大佬、潘興廣場基金（Pershing Square）執行長阿克曼（Bill Ackman）認為，就目前資訊來看，目前看起來只有中度症狀，若這是真的，將對美股是一大利多。

南非醫學協會主席、最先對新型變種病毒拉警報的診所醫生Angelique Coetzee對《每日電訊報》表示，Omicron確診者的病狀與過去治療的病例相比，相關症狀並不相同且溫和。

阿克曼發推文，雖然現在獲得確切數據還為時過早，但早期報告的數據表明 Omicron 病毒會導致「輕度至中度」症狀（嚴重程度較低）並且更容易傳播。如果事實證明這是真的，這對市場來說是看漲而不是看跌。阿克曼補充，應該說是看漲美股，看跌債市。

截至台灣時間29日晚間8點35分，在經歷上周五近千點，道瓊期指一掃頹勢，上漲217.2點或0.62%、暫報35,116.50點；標普500指數期貨上漲37.8點或0.82%、暫報4,632.40點；那斯達克100指數期貨上漲170.3點或1.06%、暫報16,195.90點。