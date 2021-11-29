JR紀言愷展現超強臂力，輕鬆扛起楊晴。（粘耿豪攝）

JR紀言愷、楊晴率領新生代演員鄭芯恩、馮容潔、孔令元、王禹舒、酒令-李星鏴亮相。（粘耿豪攝）

楊晴為戲剪了頭髮。（粘耿豪攝）

JR紀言愷為了角色需要更積極節食與運動。（粘耿豪攝）

TVBS全新八點檔《機智校園生活》29日舉辦哈福高中超Young運動會並公布第3波重要卡司，肌肉男神JR紀言愷飾演體育老師及籃球教練，從小就有籃球夢的他笑稱這次總算讓他圓夢。有最美女排長稱號的楊晴則飾演女主角周曉涵的閨蜜。楊晴自曝，小時候是JR所屬男團K ONE的粉絲，小學六年級時還曾跑去桃園排隊參加他們的簽唱會，這次兩人合作，她在定裝時看到對方就忍不住驚喊：「哇！小時候的偶像！」

JR表示，近期除了忙著拍戲、主持， 也因為還要照顧女兒與狗女兒而忙到焦頭爛耳，處在一種輕飄飄的狀態，他難過透露愛犬「棉花糖」因肺積水，被獸醫宣判生命最多剩1年，甚至可能隨時會離開，因此拍戲空檔常會盯著手機看家裡的攝影機，觀察棉花糖的呼吸數，如果發現呼吸太快，就要趕快通知老婆給狗狗用急救藥或送醫，他也因此跟老婆分房睡，與愛犬一起睡主臥專心照顧，就像照顧重症患者般，經常感到無能為力，也因為是這輩子第一次即將面對生離死別，他經常因為擔心害怕、心疼而哭醒，就怕愛犬突然咳嗽、喘不過氣而離開，他甚至還出現幻聽。

他說棉花糖其實是老婆和前任一起養的狗，自己是「繼父」，但沒想到感情那麽深，「她好像就是為了與我相遇！跟我老婆一整天都不會喘，我一回家她就興奮到咳嗽，因為無法控制她見到我的興奮、停止咳嗽，我回家也不敢馬上進家門，都要請老婆先不要讓她跟我直接遇到，等她慢慢習慣家中有我的味道後，再抱她出來」。他說自己本來是一個超級不愛哭的人，前陣子卻是想到就哭，後來李維維傳了一篇從狗狗角度出發的文章給他看幫助很大，「現在好多了，再不想面對也是要面對，算是一個人生的體驗」。

楊晴是八點檔《女力報到》的元老角色，這次參演《機智校園生活》讓她百感交集：「女力演了4年，就要結束了心情很複雜」，她這次也為戲剪去20公分長髮，劇中她時常幫周曉涵倒追宥勝，戲外她則笑說「真的不要找我幫忙」，因為曾有一個閨蜜和一個喜歡的男生曖昧拉扯太久，她看不下去，把閨蜜手機拿來直接傳訊問對方「要不要以結婚為前提跟我交往」，不料直接被對方已讀不回，再也沒有曖昧，後來閨蜜也不敢問她意見了，她笑說：「我就是直來直往的細胞生物啊，自己都不知道要怎麼談戀愛了。」

JR紀言愷透露為接演《機智校園生活》，實施了168斷食法，是人生的新挑戰，也是第一次拍戲沒有跟大家一起訂便當，「有時甚至還會採取204斷食」，讓外型更符合觀眾期待。語畢JR紀言愷就被女學生拱露腹肌，他便掀起上衣笑說：「差不多有6塊。」劇中新生代演員鄭芯恩、馮容潔、孔令元、王禹舒、李星鏴（酒令）也現身活動，楊晴化身嚴格主考官，先要求JR秀一段籃球身手，接著出考題看他是否能單手扛起女學生，酒令跳出來自願被扛，他扛完表示這段記得剪成VCR：「我要給我女兒看，讓她知道爸爸賺錢不容易！」笑翻全場。