新冠疫情全球肆虐，保險公司趁勢推出防疫險，然而隨著疫情擴大，變種病毒一波接一波，防疫險不僅未帶來任何利潤，還讓保險公司遭受巨大損失，在泰國就有16家保險公司撐不住，請求監管機構以100%退還保費的條件，允許他們撤銷防疫保單。

《日經亞洲》報導，泰國保險公司趁去年疫情爆發之際，業內競價推出價格實惠的防疫險，泰國民眾只需花費約500泰銖（折合新台幣約412元）的價格，即可買約10萬泰銖（折合新台幣約8.2萬元）至30萬泰銖（折合新台幣約24萬元）的保險。

豈料新冠疫情擴大，泰國確診數激增，保險公司不僅未從中獲利，還不斷虧損，根據泰國證交所10家保險公司財報，截至9月第三季已虧損58億泰銖（折合新台幣約48.3億元）；其中又以Syn Mun Kong Insurance淨虧損37億泰銖（折合新台幣約30.8億元）最多，因為支付理賠金額高達68億泰銖（折合新台幣約56.7億元），較去年同期大增339%，裡面僅防疫險理賠就佔了60億泰銖（折合新台幣約50億元）。

截至今年9月底，總人口數為約6980萬的泰國，就有約3980萬人購買防疫險，保費金額達112億泰銖（折合新台幣約93億元），理賠金額則為94億泰銖（折合新台幣約78億元）。

鑒於防疫險理賠爆增，泰國16家保險公司趕忙停止販售防疫保單，避免虧損擴大，但仍有許多保單尚未到期，泰國綜合保險協會（TGIA）擔心新一波疫情的來臨，確診人數攀升讓保險公司虧損擴大，以100%退還保費的條件，向保險監管委員會提議撤銷剩餘的防疫險。