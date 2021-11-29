擁有BIOS最先進韌體運算技術（UEFI）及提供系統管理軟體的領導品牌的系微，29日正式宣布其旗艦UEFI韌體產品InsydeH2O UEFI BIOS解決方案搭載於採用英特爾第11代Intel Core處理器的realme Book筆記型電腦量產出貨。

realme是快速發展的全球科技品牌，也是中國智慧型手機一線大廠之一。realme Book現今已於亞洲多個國家／地區上市，為該公司全新推出的首款筆記型電腦設計，其利用智慧型手機體驗來打造外型時尚纖薄（14.9毫米厚）、功能強大且價格實惠，以及重量僅為1.38公斤的超輕便個人電腦產品。

透過充分運用協助多款超輕便個人電腦設計通過Intel Evo認證的InsydeH2O平台最佳化韌體技術，realme Book提供卓越的性能，可支援高達4.2GHz頻率的處理器、WiFi 6高速連線與Thunderbolt 4技術，以及擁有播放1080P視頻長達11小時的電池續航力之效能。此外，realme Book同時支援Windows 11作業系統所需的硬體安全防護功能，包括TPM 2.0及安全開機（Secure Boot）。

系微副總經理暨個人電腦事業群總經理許志能先生表示，很高興能協助realme將他們旗下首款筆記型電腦機種推向市場。能成為Intel Evo認證的產品體現出realme的高品質產品標準，同時也進一步證明realme仰賴系微的韌體解決方案及專業技術來協助他們將此款令人振奮的個人電腦設計新品成功地推向市場。