聯合國世界旅遊組織（World Tourism Organization）預測，新冠肺炎疫情將使今年全球旅遊業損失2兆美元收入，指該產業整體復甦步伐仍緩慢而脆弱。
世旅做出最新預測，正值歐洲在努力應付急速增加的確診病例，和傳播力更強的新變種病毒Omicron在全球蔓延。
據世旅資料，2019年國際旅客在各國入境總次數達15億人次創新高，今年總次數會跟去年差不多，較2019年減少70％到75％之間。
去年全球旅遊業因疫情爆發而損失2兆美元收入，成為最受打擊的產業之一。在今年全球各國入境總次數跟去年接近下，世旅估計今年旅遊業總收入損失將相當於去年水準。
世旅沒有評估明年全球旅遊業將有何表現，但其中期展望並不令人感到鼓舞。
因為就算最近旅遊業情況有改善，但世界各地疫苗接種率參差不齊，Delta和Omicron等變種病毒可能對該產業本已放緩而脆弱的復甦造成影響。
世旅秘書長波洛利卡席維里（Zurab Pololikashvili）指近數周來，幾個國家因疫情惡化而急速推出防疫限制和封鎖邊境，反映目前旅遊業所處情況極難預測。他希望明年情況比今年好。
除了受各國實施旅遊相關防疫限制外，世旅指全球旅遊業同時受疫情打擊經濟表現、油價飆漲和供應鏈中斷等問題影響。
波氏敦促各國統一彼此防疫規定與限制，因為各國規定不一，只會令各國旅客出國旅遊時感到混亂而無所適從。
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