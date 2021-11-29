台灣新思科技（Synopsys Taiwan）近日獲經濟部頒發「電子資訊國際夥伴績優廠商－創新應用夥伴獎」，以表揚新思科技配合政府推動人工智慧、物聯網等產業合作，協助台灣產業不斷創新，對促進台灣的產業發展具有卓越貢獻。

台灣新思科技總經理李明哲表示，新思科技是全球領先的EDA與介面IP廠商，也是台灣半導體產業發展的重要策略夥伴，而配合政府的產業發展政策，我們於2020年初在交通大學博愛校區成立「新竹AI設計中心」引進AI晶片設計所需之核心技術，該年10月與工研院合作成立「AI晶片設計實驗室」，讓台灣中小型及新創IC設計業者在發展AI創新產品時，可以結合AI on Chip計畫與該實驗室的成果，加速晶片研發時程並減少開發成本。

配合政府推動產業發展與培育半導體人才，新思科技近年主要的創新專案包含與工研院於2020年10月共同啟用「AI晶片設計實驗室」，實驗室建置於竹東的工研院資通所館內，其服務營運模式是由新思科技提供設計工具、IP及驗證套件，工研院資通所則連結廠商的實際需求，提供設計整合分析與驗證服務，輔導國內廠商的從事AI晶片研究與開發相關市場。

新思科技與國研院台灣半導體研究中心合作，開發完成一套高效能人工智慧晶片的參考設計平台，以支援高擴充性與雲端存取的設計驗證平台，嘉惠台灣AI edge晶片相關產品設計廠商，加速AI晶片快速驗證與商品化。

為促進電機、電子、資訊等系所學生學以致用，新思科技自2016起即每年舉辦「ARC盃電子設計大賽」，針對當前AIoT相關的SoC設計與軟體應用的挑戰，廣邀台灣及亞太區重點大學校院學生提案參賽。同時協助教育部推動「超大型積體電路與系統設計」政策，每年贊助國內大學校院相關系所、最大型的兩項晶片設計競賽IC Design Contest與ICCAD Contest 。