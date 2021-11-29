「用閱讀 幫助這個世界」 裕隆日產續辦CSR募書活動

有鑑於疫情期間，社福團體面臨募款不易、資源捐助中斷，贊助及捐款活動取消或延後，但社福腳步不能停止，在配合政府防疫政策且資源有限下，裕隆日產汽車（2227）以實際行動回饋社會，今年再度攜手陽光社會福利基金會舉辦CSR募書活動，號召全體員工與經銷商一起做公益，共同響應「用閱讀，幫助這個世界」。裕日車表示，在全體員工及經銷商的愛心捐助下，共募集符合書店收購條件書籍逾1300本，希望能藉此拋磚引玉，召集更多人共同支持社會公益。

裕日車指出，2021裕隆日產CSR募書活動，除了幫捐贈書籍們找到新主人外，書店收購回饋金將全數作為陽光社會福利基金會運作款項，協助「燒傷者與顏面損傷者生心理重建服務」計畫，既可響應知識環保，更可以讓下一位閱讀此書的人，也承載這份知識力量，為社會注入一股暖流。

陽光社會福利基金會感謝裕日車辦理募書活動，在疫情期間實體勸募活動無法舉辦，善款收入驟降之際，社福腳步不能停下，燒傷者及顏面損傷者的生心理重建更不能停歇，感謝裕隆日產號召全體同仁及經銷商共同參與募書公益活動，並將募書轉善款所得全數捐贈予陽光社會福利基金會，給予傷友更多扶持與鼓勵，提升燒傷者及顏面損傷者之生活品質與自我價值。

裕日車表示，疫情當前，各行各業營運受到挑戰，進而影響社福團體資源短缺，裕日車雖同樣受到影響，但仍秉持回饋社會的精神，持續辦理公益活動，希望藉此幫助燒傷者與顏面損傷者生心理重建，早日恢復身心最佳狀態，回歸家庭與生活。