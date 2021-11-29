四大公投案將於12月18日投票，藍綠陣營的大咖們也開始全國跑透透，緊鑼密鼓宣傳公投案。而據最新民調結果顯示，在比較綠營9位政治人物聲量後，發現副總統賴清德的成長幅度最多，達56.26倍，拉高全部人的平均值，新竹市長林智堅成長42.93倍次之、桃園市長鄭文燦28.31倍第三、行政院長蘇貞昌19.35倍名列第四。

綠營執政首長 公投宣傳相關聲量變化圖。(圖/翻攝自 TPOC 台灣議題研究中心 網站)

綠營公投宣講從10月底開跑至今超過4週，除了地方民代拼動員，各地宣講活動邀黨內明星助講，無疑也是為有意更上層樓的綠營要角搭建舞台，藉此絕佳機會全台跑透透、累積基層人氣。

台灣議題研究中心（TPOC）觀察藍綠在四大公投議題的論述與網路聲量後，透過「QuickseeK快析輿情資料庫」比較副總統賴清德、行政院長蘇貞昌，以及綠營執政縣市長有關公投的網路討論聲量，可發現這9人在10月底宣講開跑後，聲量均有提升。其中尤以賴清德的成長幅度最多，達56.26倍，拉高全部人的平均值，新竹市長林智堅成長42.93倍次之、桃園市長鄭文燦28.31倍第三、行政院長蘇貞昌19.35倍名列第四。

賴清德的網路聲量在公投宣講過程大量提升，其實有跡可循，因蘇貞昌只出席50場由黨中央媒合的立委場，且都集中在台灣西部地區，未踏足花東、離島。而賴清德則替蘇補足花東離島場次，且不只立委場，連地方議員的50人、100人小場，只要賴時間許可也都親自出席，助講場次應居全黨之冠。

相對地，這波公投宣講也可窺見賴清德在民進黨內的高人氣。黨內人士透露，原本有某場宣傳活動只預計擺100張椅子，但地方幹部聽說賴清德可能有機會親自前來，就主動「加碼」要多動員人，「站著也可以」。而賴在演講現場展現舞台魅力、與台下的臨場互動，讓每個場子都有獨特火花，不至於千篇一律，也因此能持續引起網路討論。

賴清德除了網路聲量成長顯著外，他的臉書粉專也乘此波公投宣傳衝高互動量。從他們自身臉書粉專觀察，賴清德和公投相關的貼文數是9人當中最多，已發布10幾則有關公投的貼文，平均互動數高達2.2萬也優於所有人；而鄭文燦發文數在9人中排第二，但互動數為7.8千，遜於蘇貞昌的1.9萬、陳其邁的1.1萬。

過去賴清德臉書主要張貼他的行程訊息，或針對重要時事議題表態。但賴清德身為副總統，所出席的許多行程都是總統交辦任務，直白而言，就是總統分身乏術不克親自出席、請副總統支援的活動；而賴對時事議題的表態，也都謹守副手分寸，因此過去賴清德的粉專並非民進黨支持者最關注的頻道，然而此番積極捍衛公投，顯然成為一個傳遞公投資訊、聚集綠營支持者、自帶高流量的頻道。