石知田和邱偲琹合作《如果花知道》。（陳俊吉攝）

石知田和邱偲琹合作《如果花知道》。（陳俊吉攝）

石知田和邱偲琹在衛視中文台奇幻愛情都會劇《如果花知道》中，分別飾演花精靈與搞怪搜奇直播主，兩人29日分享拍戲甘苦，邱偲琹表示，演這部戲實現了她「友誼的斷捨離」，因為小時候求學過程人緣不是太好，導致她心裡一直有個結，經常會因為小事就陷入糾結、很需要被開導，以前都是同門師姊林依晨會約她出來開導、帶她做瑜伽，甚至親自做美食給她吃，幫她斷捨離那些一直埋在內心深處、不時會拿出來哭一下的心結，「但她前陣子比較忙，上次見面已經1年多前了」，近期她是靠著該劇某一單元剛好談「好姊妹斷捨離」，獲得很大幫助。

邱偲琹說，她國中畢業時，有個很好的朋友寫信告訴她「之前跟妳好都是裝的」，成了她心裡的結，她也常因親情、友情、工作上的事而一直糾結，有次還打給師姊大哭，她很佩服林依晨，「她很多事情都可以自我消化，我正在學習這些事，很謝謝她還帶我去做瑜伽，甚至會帶我去她家煮東西給我吃，她做過手捏肉餅、簡單味增湯，也一定會準備水果！」林依晨前陣子剛升格新手媽媽，邱偲琹說，因為她還有一個好姊妹也幾乎是同時生卻有點半難產而必須緊急剖腹，更讓她體會當媽媽的辛苦，她是在林依晨產後一兩周才發訊息給她，請她多注意身體健康。

石知田劇中飾演恆星百合花精靈，擁有催眠、回溯到客人想斷捨離的記憶點以及打開門到任一空間的能力。尤其是任意門這個能力讓石知田好羨慕，尤其因為疫情關係，讓他超想擁有任意門想去哪就去哪，既可偷懶又可省錢，訪問當下的他最想透過任意門馬上到火鍋店大啖美食，被虧願望也太簡單，隨後改口：「最想門一打開就到金字塔！」

劇中擁有神秘力量的石知田說，他每年都會花5000元左右去嘗試道教、塔羅牌等算命方式，這些累積的經驗，讓他對於恆星百合花精靈這個角色有更多具體想像，也因為自己一直對神祕力量採取開放態度，加上興趣，常讀佛洛伊德等心理或哲學書籍，最終發現神秘力量其實是奠基在理性的學科基礎上，讓他在參與《如果花知道》演出時，對於劇本裡的心理學、神祕學角度的內容更能融入與演出。他認為，對於神秘的力量「要懂，但是不要入迷」。

石知田說這次挑戰恆星百合花精靈向以恆，除了充滿神秘力量外，造型也很特別。劇中的他要穿上白色膝上襪，讓他覺得自己好像高中女生，加上是短褲搭配膝上襪，等戲時翹腳，加上還有夾假睫毛，總會引來路人注目多看兩眼。

邱偲琹飾演一個熱愛各種稀奇古怪和鑽研各式不思議傳說的直播主，同時也是「戴希博物館館主」，角色個性陽光、不屈不撓、非常容易感覺到自己「戀愛了」，然後就衝出去的熱情女子。因為飾演直播主，她不只妝感濃厚，服裝造型更是多變，從加裝風扇的探險帽、半邊滿是誇張羽毛，為了完美呈現稀奇古怪氛圍，劇組還特地拉到新竹怪奇博物館取材，滿是奇怪少見的動物，符合都市傳說案件。邱偲琹說飾演直播主劇本內容常常得自言自語，有時候一次就是4頁劇本，連續10分鐘，幸好因為角色可以盯著電腦，台詞就呈現在電腦上。

她自覺還滿適合跟網友聊天的，所以飾演直播主對她來說不難，反而是要對張睿家耍花癡浮誇演法覺得有點難度，因為私下自己面對喜歡的對象時，反而是屬於偷偷觀察風格。為了加強角色說服力，還去搜尋「少女心」、看韓劇，努力增加劇中自己的粉紅泡泡，演花癡時，「就是把我原本的反應放大10倍」。 《如果花知道》將於12月20日晚上9點起，周一至周五晚上8-10點於衛視中文台全球獨播。