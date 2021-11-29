面對新變種病毒Omicron來勢洶洶，中央流行疫情指揮中心今(29)日宣布，18歲以上民眾可公費施打第3劑加強針，指揮官陳時中並表示，最快將於明年1月1日左右接種。根據一份網路民調顯示，針對Omicron病毒來勢洶洶，有超過7成網友同意應該追加施打第三劑疫苗。

陳時中表示，第3劑應於第2劑疫苗接種6個月後施打，彈性可以放寬到5個月，接種日期及方式仍在規劃中，預計最快將於明年1月1日左右接種，至於第3劑接種廠牌，指揮中心表示，目前各國對於追加劑接種廠牌尚無明確建議，將持續收集國內外相關臨床實驗與研究數據，以及各國接種建議規劃接種作業。

入口網站《YAHOO》以「Omicron來勢洶洶，你是否同意台灣追打第三劑疫苗？」為題，進行網路投票，投票時間為11月29日至12月3日，截至29日晚間9點，已有超過2萬名網友參與投票，結果顯示，有53.7%網友表示非常同意，還算同意23.3%，不太同意6.4%，非常不同意4.1%，另外有12.5%網友沒表示明確意見。

至於台灣是否需要比照以色列，暫緩所有外籍人士入境？有71.8%網友認為是，有13.5%網友認為否，有14.7%網友沒表示明確意見。面對Omicron病毒來勢洶洶，是否應該取消跨年活動，有61.8%網友認為應該取消，19.2%認為不用，另外有19%網友沒表示明確意見。