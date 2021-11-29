相隔五年，朱宗慶打擊樂團曾巡演上海、莫斯科等地的擊樂劇場作品《木蘭》，年底將升級翻新再重演。（劉宗龍攝）

相隔五年，朱宗慶打擊樂團曾巡演上海、莫斯科等地的擊樂劇場作品《木蘭》，年底將升級翻新再重演，包括全新投影與服裝設計等，導演李小平表示，這是「4.0」版本的木蘭。

藝術總監朱宗慶表示，39年前，他對打擊樂團有很大的想法，「擊樂劇場」並非只是一個名詞，而是具體表現，「任何東西只要能敲打、可以發出聲音，都可以當作打擊樂器，聲音很廣闊，素材很豐富，用打的、用唱的，可能性很多，還有肢體表現，這是打擊樂發展的可能性。」

正是源自於打擊樂的可能性，朱宗慶為自己設定了七種演出內容，擊樂劇場是其中一種，「擊樂結合劇場，會擴大創作的能量，也能培養更多人才和觀眾。」

《木蘭》故事描述代父從軍的木蘭，終於能返鄉，融合了京劇、現代擊樂和戲劇手法等元素，談論親情、友情與戰爭。李小平表示，這次又讓京劇元素更加融合，使其成為可以發生在任何時代與空間的故事。

在服裝上也少掉戲曲元素，服裝設計林秉豪運用「系統藍色」，代表花木蘭一家，此外還有木蘭花圖騰，並運用皮革、鉚釘、牛仔布等元素，讓服飾看起來有古典與現代元素。演出將於12月30日起，陸續到台北國家戲劇院、台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出10場。