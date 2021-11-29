大陸國台辦發言人上周聲明正在規劃福州至台北支線建設，據台灣海峽通道論證中心主任吳之明表示，幾十年來在對台海通道的構想和探討中，一共產生北線、南線和中線等多個方案，而國台辦的說法顯示，台海通道將優先選用北線方案。該方案距離最短，跨海部分僅124公里，汽車只要1.5小時，火車只要60分鐘。

大陸清華大學土木水利學院退休教授、21世紀發展研究院台灣海峽通道論證中心主任吳之明對《環球時報》記者表示，北線方案是從福建長樂經平潭島跨台灣海峽到達台灣新竹，線路兩端分別靠近福州和台北；中線方案包括從福建莆田經南日島跨台灣海峽到達台灣苗栗的3條線路；南線方案則是從廈門經金門、澎湖列島直至台灣嘉義。

黃茅海跨海通道是繼港珠澳大橋、深中通道之後，粵港澳大灣區又一跨海通道工程。圖為設計效果圖。（圖／中新社）

吳之明表示，獲得普遍認可的是北線和南線兩個方案。北線方案線路比較短，離台灣本島較近，全長140公里左右，跨海部分約為124公里。這個方案可以實現鐵路和公路一起通到台北。從福建開車大概一個多小時，坐火車大概半個多小時就可以到台灣。目前已經修通平潭海峽公鐵大橋，在平潭島上也建好了火車站。

他表示，南線的長度最長，將近240公里，幾乎是北線通道的一倍。一些來自台灣的專家學者對這個方案更感興趣。吳之明說，在他們看來，這一方案的好處是更加接近大陸的經濟中心之一廈門經濟特區，這條線路對於台灣南部的發展有很大好處。

吳之明說，來自鐵道部門的一些專家提出，可以將北線和南線都打通，將大陸高鐵和台灣捷運銜接起來，建成一個連接福建和台灣的環線。

對於北線被列入國務院的規劃綱要，吳之明表示，通過長期的專家研討，覺得可行性最高的是北線，但沒有最後敲定，許多事情還處於探討階段，遠未進至工程實施那一步。

報導指出，籌畫多年的福建與台灣金門縣和馬祖島的跨海通道或將迎來實質性進展。吳之明透露，連接廈門與金門的廈金跨海大橋設計方案已經進入工程階段，「廈金跨海大橋的橋樑設計方案已經出來，修改了好幾回，是比較成熟的方案。金門的同胞和大陸走得很近，關係也更加緊密，很早就在期待兩岸可以連接起來。」

儘管難度很大，許多頂級專家學者在不同場合表達了技術上不存在瓶頸的觀點，許多學者都很有信心解決這一超級跨海通道的工程技術問題。吳之明也認為，雖然台海通道將成為世界上最長的跨海通道，大陸的技術力量是能夠解決這些問題的。

北線方案線路比較短，離台灣本島較近，全長140公里左右，跨海部分約為124公里。該方案可以實現鐵路和公路一起通到台北。目前已經修通平潭海峽公鐵大橋（圖）與火車站。（圖／新華社）

同濟大學橋樑工程專家、國際橋樑與結構工程協會主席葛耀君表示，台海通道這種戰略級工程最終能否實現，取決於3個方面：技術、資金和政治。技術問題現在可以解決。資金方面，在投資3200億元人民幣的川藏鐵路建成後，應該可以騰出手，拿出4000億元人民幣投入意義更重大的台海通道工程。目前看來，最難解決的還是政治問題。

吳之明表示，彙聚海峽兩岸頂級工程界學者的台灣海峽通道研討會，已經開了12次，每一次都有兩岸專家學者及工程界人士圍坐在一起就通道設計、建設、管理等各個領域展開交流，大家有一個共同的願望，就是促成台海通道建成。