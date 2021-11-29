大陸國家主席習近平29日晚間在北京以視訊方式出席「中非合作論壇第八屆部長級會議開幕式」並發表主旨演講。習近平表示，中國將再向非方提供10億劑疫苗。

新華社報導，習近平就構建新時代中非命運共同體提出四點主張。第一，堅持團結抗疫。切實保障疫苗在非洲的可及性和可負擔性。第二，深化務實合作。擴大貿易和投資規模，共用減貧脫貧經驗，加強數位經濟合作。第三，推進綠色發展。宣導綠色低碳理念，積極發展可再生能源，不斷增強可持續發展能力。第四，維護公平正義。理直氣壯堅持發展中國家的正義主張，把我們的共同訴求和共同利益轉化為共同行動。

此外，習近平還表示，中國將同非洲國家密切配合，共同實施「九項工程」：一是衛生健康工程。二是減貧惠農工程。三是貿易促進工程。四是投資驅動工程。五是數位創新工程。六是綠色發展工程。七是能力建設工程。八是人文交流工程。九是和平安全工程。