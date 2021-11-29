遠東集團今（29日）於遠企中心敦南廣場舉辦第28屆耶誕樹點燈晚會，大家長徐旭東親自出席，兒子徐國安與媳婦Juliana也露面，現場並集結多國駐台使節代表，感謝在新冠疫情的趨緩之際，有機會順利舉辦今年點燈儀式。

徐旭東一派輕鬆，呼籲耶誕節的重要性，鼓勵大家抱一抱身邊家人、父母，表示：「沒給小孩子耶誕禮物沒關係，最重要的是心中有愛。」而當台上歌手演唱耶誕歌曲熱絡之際，徐旭東更邀請台下大眾站起來，一同載歌載舞，又稱讚加拿大駐台代表中文程度極佳，興致一來便邀請小朋友上台來練習英文，展現長輩疼孫風範。

徐旭東（右）在點燈儀式上載歌載舞，心情極佳。（石智中攝）

徐國安相挺老爸出席儀式，徐旭東向各國使節介紹兒子，提到他曾在中東打過仗、帶過數百人的兵團，而金髮巴西媳婦Juliana一雙長腿與美麗外型引人注目，也用簡單中文和大家打招呼。

日前因遠東集團在大陸的事業遭當局重罰，過去常對媒體侃侃而談的徐旭東，這回首度現身卻完全不受訪，點燈儀式結束後便在工作人員保護下快速離去。

針對日前遠東集團遭大陸開罰一事，徐旭東（中）完全不受媒體採訪。（石智中攝）