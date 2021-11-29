霍建華驚喜客串《華燈初上》。（Netflix、百聿數碼提供）

許光漢、林禹驚喜客串張軒睿同學。（Netflix、百聿數碼提供）

李李仁客串黑道彪哥。（Netflix、百聿數碼提供）

林心如劇中家人個個來頭不小。。（Netflix、百聿數碼提供）

Netflix 攜手百聿數碼推出的旗艦懸疑影集《華燈初上》還原 1988 年林森北路特有的條通文化，在同檔期強片環伺下，殺出驚人的口碑後座力，11月26日第1季前8集上架後，2天內迅速榮登 Netflix 台灣市場收視排行榜第1名，也是Top10 排行榜推出以來，最快登上台灣市場排行榜第1名的台劇，一躍成為年底壓軸台劇霸主。根據 Flixpatrol 網站統計，該劇上線48小時立刻在香港、新加坡市場取得節目排行榜的亞軍以及第5名的好成績。總製作人兼女主角林心如表示：「非常開心，在短短上映幾天就有這樣的好成績，很振奮人心，相信還有很多還沒看的觀眾，也希望他們進來看。」

《華燈初上》第一部集結一線演員同台飆戲，客串名單更讓觀眾像拆禮物般，處處細節充滿驚喜。首集開場發現無名屍的登山社社員隱藏了林哲熹、宋柏緯，以及剛拿下金馬獎女配角的王渝萱；林暐恆（阿Ken）與任容萱分別演出電視台長官與當紅女明星；資深演員王月與沈孟生演出與林心如關係疏離的父母；温昇豪與六月則演出與林心如不合的兄姊；許光漢與星二代林禹則是起鬨帶張軒睿上酒店的社團同學。值得一提的是，劇中日式酒店「光」演出的客人全都是真正的日本人，也赫然發現躺郭雪芙大腿的酒客正是知名導演北村豐晴，這些一眼瞬間的客串卡司，讓觀眾對劇組的用心讚嘆不已。

客串卡司裡，最讓觀眾驚豔的角色，非霍建華莫屬，雖然第一部僅出現在第8集後段楊謹華到監獄探視他的畫面，也為該角色埋下伏筆。對於婚後與老公首次演出同一部戲，總製作人暨女主角林心如林心如表示：「很謝謝他，無條件地支持，什麼角色都沒問，就答應來客串！」此外，林心如也特別感謝李李仁客串演出的黑道大哥，「李仁哥一開始就打給我說，如果有需要幫忙客串不用客氣，所以我就很不客氣地給了他彪哥這個角色，聽說他到現在還不敢給兒子看。

至於觀眾們討論最熱的關鍵認屍戲，林心如表示：「認屍的那場戲很逼人，開拍前導演就有先問過，覺得哪一場戲要放在比較後面拍，我就說了兩場，認屍戲是其中一場，心情很壓抑、很複雜，而且我在拍攝之前都不敢看謹華，我是真的到打開後才知道她變成什麼樣子，一切都是很真實的心痛。」而兇手到底是誰也在網上掀起巨大討論迴響，讓《華燈初上》一躍成為年底壓軸台劇霸主。

旗艦懸疑影集《華燈初上》全劇分為三部曲共 24 集，11 月 26 日 Netflix 全球獨家上線第一部前8集，堅強華麗卡司集結林心如、楊祐寧、楊謹華、鳳小岳、張軒睿、郭雪芙、劉品言、謝瓊煖、謝欣穎、江宜蓉、胡瑋杰、章廣辰、Dora 謝雨芝、劉敬、霍建華、鄭元暢、王柏傑、修杰楷、李李仁、加賀美智久、屈中恆、林暐恆、任容萱、許光漢、沈孟生、王月、溫昇豪、六月蔡君茹、馬念先、海裕芬、鍾承翰、陳博正、 范瑞君、林哲熹、宋柏緯、王渝萱、吳昆達、林禹、應采靈、北村豐晴、郭文頤等人共同演出。