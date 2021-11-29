謝志偉接受德媒採訪談共機擾台：等待發生意外藉口發動戰爭。取自謝志偉臉書

中共28日計派出27架軍機擾我西南空域，駐德代表謝志偉今天接受德國《畫報》採訪提出三個可能原因，他説，不排除中方一再密集侵入我防空識別區，似擬蓄意製造事端或為等待我方有人一時緊張而發生意外，這樣他們就有藉口發動戰爭。

謝志偉在臉書表示，他正要吃晚飯時，手機響了，是德國《畫報》（Bild，全德、全歐最大報，讀者群據估超過八百萬）某記者打來。希望他對中國軍機又成群結隊（27架，其中五架屬可裝載核彈者）闖入台灣防空識別區一事作回應。

謝志偉表示，他估計有三個原因，使得中共作出此舉：一是日前美國邀請台灣參加民主峰會，沒有中國。二是從11月21日至30日，美日澳德加五國在菲律賓海域（南海）軍事演習，劍指中國。

三是德國新（準）政府才發表「聯合執政恊議」，台灣、新疆、香港一個沒漏，尤其提台海現狀非經雙邊同意，不得改變 ，等於表態與歐盟及美國的「一中政策」一致：警告中國不得對台動武。「因此，中國乃又派機騷擾、威脅台灣」。

德國《畫報》記者問他「會不會擔心」？他説，「會」，因為，每一次，我空軍必須升空驅離。不排除，中方一再密集侵入我防空識別區，似擬蓄意製造事端或為等待我方有人一時緊張而發生意外，這樣他們就有藉口發動戰爭。「但是，我強調，台灣不接受中國任何威脅恐嚇，也絶不放棄我們的自由與民主。

謝志偉隨後不到一小時，就收到《畫報》記者傳來網路版相關報導，並説，明天紙本報導在第三頁。網路版報導標題分上下兩行。上行：「北京派出核彈轟炸機」。下行：「27架戰機飛向台灣」正文第一句話是：「中國又挑釁民主島國台灣」。

報導中指出，美國是協防島國（Inselstaat)台灣的最大盟友。後面引謝志偉的話為：「拜登總統支持台灣的力道越來越強，且邀台灣參加民主峰會，沒有中國。中國惱羞成怒」。

該文也報導，蔡總統視察新一代F-16戰機，並附照片。最後，報導引用謝志偉的話說，不排除中國暗自希企透過此行徑逼使台灣飛行員在進行空中驅離時，或一時緊張，或按奈不住而按下按鈕發射一發，那可就真的是一發不可收拾了。