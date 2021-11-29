晶圓代工龍頭台積電創辦人張忠謀今（29日）補辦90歲大壽，同夫人張淑芬包下君品酒店米其林三星級餐廳頤宮宴請諸賓，包含廣達董座林百里、宏達電董座王雪紅、力積電董座黃崇仁、台積電董座劉德音和總裁魏哲家等業界大老都是座上賓，在場賓客掌管台股市值逾20兆元。

張忠謀原定於今年7月10日宴請賓客，舉辦90歲大壽，然7月當時疫情嚴峻，因此將壽宴延至今晚君品酒店頤宮餐廳舉辦，宴席約開20桌。

此外，不僅政商名流、產業巨擘，總統蔡英文、美國在台協會（AIT）處長孫曉雅、國發會主委龔明鑫等也到場恭賀。

張忠謀擔任我國出席APEC領袖會議，會上談到供應鏈韌性，稱晶片短缺情況是需求被低估、天然災害發生、物流擁塞與數位需求激增等因素所導致，而台灣在全球高科技供應鏈中，扮演著不可取代的角色；針對台灣加入CPTPP，張忠謀表示，無法保證有幾成的把握，但認為應該很有希望加入。