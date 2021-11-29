中國積極經營中非關係，中國國家主席習近平29日向非洲國家再釋出利多。他說，中國將再向非方提供10億劑疫苗、中國將為非洲援助實施10個減貧和農業項目、中國將和非洲國家密切配合，共同實施「九項工程」。

29日晚間，習近平在北京以網路視訊連線方式出席中非合作論壇第八屆部長級會議開幕式並發表主旨演講。針對構建新時代中非命運共同體，習近平提出4點主張，包括：中非要堅持團結抗疫、深化務實合作、推進綠色發展、維護公平正義。

習近平宣布，為實現非盟確定的2022年60％非洲人口接種新冠疫苗的目標，中國將再向非方提供10億劑疫苗，其中6億劑為無償援助，4億劑以中方企業與有關非洲國家聯合生產等方式提供。中國還將為非洲國家援助實施10個醫療衛生項目，向非洲派遣1500名醫療隊員和公共衞生專家。

習近平指出，中國將為非洲援助實施10個減貧和農業項目，向非洲派遣500名農業專家，在大陸設立一批中非現代農業技術交流示範和培訓聯合中心，鼓勵中國機構和企業在非洲建設中非農業發展與減貧示範村，支持在非中國企業社會責任聯盟發起「百企千村」活動。

習近平指出，中國將和非洲國家密切配合，共同實施「九項工程」：一是衛生健康工程。二是減貧惠農工程。三是貿易促進工程。四是投資驅動工程。五是數位創新工程。六是綠色發展工程。七是能力建設工程。八是人文交流工程。九是和平安全工程。

習近平表示，今年是中非開啓外交關係65週年。65年來，中非雙方在反帝反殖的鬥爭中結下了牢不可破的兄弟情誼，在發展振興的征程上走出了特色鮮明的合作之路，在紛繁複雜的變局中譜寫了守望相助的精彩篇章，為構建新型國際關係樹立了光輝典範。

中非關係為什麼好？中非友誼為什麼深？習近平指出，關鍵在於雙方締造了歷久彌堅的中非友好合作精神，那就是「真誠友好、平等相待，互利共贏、共同發展，主持公道、捍衛正義，順應時勢、開放包容」。

習近平表示，他相信，在中非雙方共同努力下，這次中非合作論壇會議一定能夠取得圓滿成功，凝聚起中非27億人民的磅礡力量，推動構建高水平中非命運共同體。