1218四大公投逼近，正反兩方言語衝突也愈來愈激烈，蔡英文總統今天表示，說明公投，她都強調要在誠意上進行。她希望，不論立場是什麼，我們的共識都是希望台灣變得更好，用言語攻擊只是傷害彼此，也沒有任何的意義。

重啟核四公投案領銜人黃士修在節目錄影時，嗆聲民進黨立委何志偉「照你的邏輯，你爸媽都6、70歲了，是不是該去死一死？」遭何志偉指控言語暴力。

蔡英文今晚發臉書聲援何志偉表示，距離公投越來越近，大家持續用各種方式，討論公投。不論大家的立場是什麼，「我認為，針對事實的討論，對台灣民主都是好的發展」。

不過，她說，我們卻看到有人為了辯護核四，用言語攻擊與自己不同意見的人，甚至攻擊他人的父母，她要再次強調，恐嚇、攻擊並無法說服任何人，對民主辯論更是最壞的示範。

蔡英文強調，機器不是人類，也不可能跟任何人的父母親類比。核四是一台蓋了超過20年的拼裝車，我們已經花了三千億，卻連一度電都發不出來，更何況它蓋在地震斷層帶上，有任何核災意外，都是我們無法承受的。任何核電廠都會有除役的一天，更別說是一台不安全的拼裝車。

蔡英文表示，她說過，討論公投務必「充分溝通，誠心說服」。唯有展現誠意、說明道理，才能獲得更多人的認同。「我們向大家說明公投，或是請大家一起說服更多人，我都強調要在這樣的誠意上進行」。

她希望，每個人都可以理性、冷靜地討論公投，「不論你的立場是什麼，我們的共識，都是希望台灣變得更好，用言語攻擊只是傷害彼此，也沒有任何的意義」。