《美麗島電子報》近日公布4大公投最新民調顯示，四大公投同意方，只剩反萊豬與公投綁大選以些微差距領先，很可能就此翻盤。對此，精神科醫師沈政男直言，從侯友宜對公投的態度就知道，侯友宜很可能根本沒有準備要選2024。

沈政男29日在臉書撰文指出，《美麗島電子報》先前並未在同一份民調裡對四大公投一起調查，而是單獨就三接遷離與核四重啟進行；此外，以同時間所做的蔡總統滿意度來看，與TVBS也有10%左右的差距。因此，單從三接遷離與核四重啟來看，顯然，在民進黨強力下鄉宣傳後，支持公投的民意已經鬆動了。現在看起來，反萊豬還是會過關，至於其他三項公投，對國民黨來說，真的是危機重重了。

新北市長侯友宜。(圖/本報資料照)

沈政男指出，三月與十一月兩次美麗島電子報關於核四重啟公投的民調，可以清楚看出，在政黨傾向方面，其他族群幾乎都沒變，就是泛綠與深綠變了，他們本來有些人傻傻支持民生議題公投，等到民進黨響起戰鼓，打成藍綠對決，便趕緊醒了過來，回去支持他們的人了。且三接遷離狀況也是完全一樣，也就是：綠營支持者在民進黨下鄉造勢以後，已經歸隊了。

沈政男續指，細看核四與三接公投的交叉比對，剛好反對重啟核四與反對三接遷離這兩個選項的交集是人數最多，因為，他們正是綠營鐵票。

沈政男也坦言，民進黨的造勢與動員太厲害，幾個大頭到處演講，媒體版面都被他們佔據了，當然順便帶出了「四個不同意」的訊息；尤其它們把四大公投定位成「反國民黨」，也有一些人喊出「抗中保台」，於是又能喚起一種藍綠對決的氛圍，讓原本意興闌珊的中間或淺綠選民，動了起來。

雖然國民黨顯然在公投掀起的造勢能量，遠遠不如民進黨。這要怪主席朱立倫？其實他已經很賣力了，但因為手頭上沒有實質資源，因此也叫不動大家。現在，國民黨內握有權力的人，尤其是縣市首長，真的不能繼續惦惦不出聲，一副「過也好，不過也罷，好官我自為之」的模樣了。

他直言，如果國民黨在四大公投慘敗，就代表民進黨與蔡英文一年多來的施政並未受到人民否定，而且證明他們的選舉動員能量依然遠遠在國民黨之上，還有，更重要的，「反國民黨」這張牌仍然很好打。

若果真如此，國民黨的2022與2024，還有多少希望？如果連反萊豬這麼懸殊的對壘，都能被民進黨扳成快要平手，國民黨是要跟人家怎麼競爭？

沈正男還提到，若細看《美麗島電子報》這次的反萊豬公投民調，跟《TVBS》幾乎是一樣，即55%:35%。而且，反萊豬在所有民調族群分類裡，不管是年齡、縣市、教育程度都是領先，只有在政黨傾向裡被綠營支持者這一個選項贏了過去，而這些人就是民進黨的鐵票。

國民黨一開始把四大公投定位成只打反萊豬與公投綁大選，現在看起來是錯誤的，因為，不管怎麼閃躲，避免藍綠對決，民進黨就是要跟你正面對決。因此，國民黨必須在四大公投，在剩下的十幾天，喊出「四個同意」，並且跟民進黨來個正面對決。否則，人家的鐵票已經歸隊，國民黨卻還在喊讓大家自主投票。

最後，他提醒侯友宜也必須注意，其實在三月的民調裡，新北市民贊成重啟核四多過反對，只是因為民進黨後來下鄉宣傳，民意才被扭轉過來。因此，他不必擔心新北市民反彈啦！

很多人以為侯友宜在2024總統選舉民調裡領先，其實看他對公投的態度就知道，他根本沒有準備要選2024。但他未來勢必要進軍中央，因此必須把地方與中央在核四議題上的矛盾，做一個有說服力的論述，並提出辦法，絕對不能閃躲。