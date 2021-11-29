要被牙醫念了！有網友帶隱形牙套，吃咖哩麵的時候忘記拆，結果透明的牙套竟被染成螢光黃色，笑起來整排牙齒都泛黃。因為隱形牙套不便宜，讓她相當懊惱，貼文一出笑翻眾人。

一名網友26號在在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，她帶著隱適美牙套吃咖哩麵，忘記醫生叮嚀吃容易染色的食物要拔下來，結果麵吃完整副牙套直接染成了螢光黃色，她用清潔錠都沒辦法把牙套變回透明，只好換新的牙套戴上。

原PO貼出染色的牙套照片笑說，「一個吃咖哩麵沒拔牙套的下場，就是變成螢光綠版本的牙套，人家隱形眼鏡有顏色，我的隱形牙套也有了」，原PO透露戴隱適美牙套價格不斐，牙醫開13-20萬的都有，不過她整套療程只要12萬元。

貼文一出讓網友們忍不住大笑，「沒忍住直接笑了」、「面膜敷到一半，看到這個直接破功」、「哈哈哈哈哈晚上關燈牙齒感覺會發光」，也引起帶過牙套的朋友共鳴，「我也有粉色的隱形牙套，我吃火龍果哈哈」、「過來人，吃薑黃也會，回診時超不好意思的」、「以前戴牙套的時候也是，只要回診調整，牙醫師都知道我有沒有吃咖喱」，還有許多網友出各種餿主意，「洗碗精洗一洗」、「用威猛先生去除矽利康黴菌劑的試看看」、「可以換吃火龍果」。