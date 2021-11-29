由於Omicron變異株已快速擴散到葡萄牙、加拿大等更多國家，日本宣布自周二(30日)起禁止所有外國人入境。世界衛生組織（WHO）周一(29日)也發布警告，表示與Omicron相關的整體全球風險「非常高」。

WHO表示，Omicron很可能已在國際間擴散開來，不僅導致全球確診人數再度激增，並恐在部分地區造成嚴重後果。不過該組織也補充，要了解新病毒的嚴重程度，約需要兩周時間。葡萄牙周一證實有13起感染該病毒的病例，而且均跟當地貝倫人足球俱樂部（Belenenses）的隊員有關，這也使得葡萄牙成為最新一個遭到Omicron攻陷的國家。

最早懷疑新冠病毒出現新變異株的南非醫生柯特希（Angelique Coetzee）指出，迄今為止，多數感染Omicron的病患症狀輕微，可以在家治療，而且不像Delta病患，沒有味覺或嗅覺的喪失。不過在Omicron的強勢入侵，全球已有多國淪陷，至於在七大工業國集團（G7）當中，除了美、日還未傳出確診病例，英國、加拿大、德國、法國與義大利等國都有確診患者出現。因此G7輪值主席英國表示，周一將召開G7衛生部長緊急會議，商討Omicron的因應對策。由於這次會議是臨時決定招開，因此將以線上形式進行。

目前正處於高度戒備的日本首相岸田文雄周一宣布，為防堵Omicron進入，將自30日零時起重新全面關閉邊境，禁止包括商務客與留學生等所有外國人入境。這是繼以色列後，另一個再度鎖國的國家。

澳洲總理莫里森 (Scott Morrison) 也指出，由於該國上周末已確認兩名來自非洲國家的入境旅客遭到Omicron感染，因此原本預定將在12月1日針對技術移民和學生重啟國門的計畫將延後兩周實施。

韓國總統文在寅則宣布，面臨新病毒的威脅，加上近來確診人數增加、導致住院與死亡人數增加，因此將暫緩在下月中的第二階段放寬限制措施，並在未來4周改以實行特別防疫政策，並盡早完成第三劑疫苗接種。